



Оценка полиции: убийство Мора Тойзер в Кирьят-Ате - трагическая ошибка

Около двух недель назад полиция арестовала шестерых подозреваемых в причастности к убийству Мор Тойзер в Кирьят-Ате.



Подозреваемые, жители Рамлы и Кирьят-Аты в возрасте от 20 до 40 лет, ранее уже имели приводы в полицию, и сегодня в магистратский суд Хайфы будет подано ходатайство о продлении срока их содержания под стражей.



Мор Тойзер, которому было 29 лет, когда он умер, и отец 4-летней дочери, был застрелен проезжающим автомобилем, когда ехал на скутере по дороге домой, и через несколько дней скончался в больнице. У него остались жена и 4-летняя дочь. У Тойзера не было судимостей, и полиция подозревает, что он был принят убийцами за другого человека и стал жертвой "по ошибке".