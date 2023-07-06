



Обыск в доме Пригожина: Сколько нашли денег, оружия, париков и паспортов

Вечером 5 июля в интернете были распространены фото обысков, которые, прошли в доме и офисе бизнесмена Евгения Пригожина. Кувалда с надписью “Для важных переговоров”, слитки золота, медкабинет, молельная комната – что еще обнаружили силовики в особняке владельца ЧВК “Вагнер”.



На фото и видеокадрах показан загородный дом премиум-класса. Особняк, который связывают с Евгением Пригожиным, расположен в Приморском районе Санкт-Петербурга. Показаны просторные помещения, отделанные позолотой, деревом, мрамором и украшенные коврами, шелковыми гардинами и хрустальными люстрами.



На опубликованных фото можно увидеть сауну, бассейн, тренажерный зал, спальню, кабинет и другие помещения. На одном из снимков показан шкаф с личными вещами хозяев, на другом – пиджак с многочисленными медалями рядом с флагом ЧВК «Вагнер», на третьем – вертолетная площадка вместе с вертолетом, на четвертом – молельная комната с иконами и свечами.



По данным Mash, “при обыске в доме Пригожина нашли шесть миллиардов рублей”.



“Перед вами – кадры из особняка и офиса Евгения Пригожина. При обыске там нашли целый арсенал огнестрельного оружия, кувалду, парики, паспорта на разные имена и шесть миллиардов рублей. Среди огнестрела – два карабина „Сайга“, нарезной австрийский Steyr, полуавтоматическая винтовка “АРка“ и именной Glock”, – говорится в сообщении канала.



В отеле River Palace, среди акционеров которого значится жена Евгения Любовь, был припаркован микроавтобус Citroen. Там лежало шесть миллиардов рублей наличными в 80 коробках.



Также в особняке расположен медкабинет.



“Или, скорее, домашняя реанимация. По нашей информации, в помещении около 20 квадратов находится оборудование на миллионы рублей. Плюс запасы расходников и медикаментов на несколько месяцев. Тут – инфузоматор, домашний аспиратор для санации бронхов, аппарат ИВЛ и многое другое. Ассортимент устройств и медикаментов характерен для пациентов с нервными расстройствами по типу рассеянного склероза или синдрома Гийенна-Барре”, – передает Mash.



Видеокадры обысков были показаны в эфире программы “60 минут” на канале “Россия 1”. Как пояснил ведущий передачи Евгений Попов, оперативную съемку “приволок от силовиков” в студию расследователь Эдуард Петров. Тот назвал прошедшие обыски уникальной операцией правоохранительных органов.



“На кадрах мы видим деньги, изъятые в доме Евгения Пригожина. Давайте посмотрим, как жил боец за правду, человек, который рассказывал, что кругом воруют. Вот мы смотрим домик, в домике Евгения Пригожина лежит валюта. А давайте посмотрим дворец борца с преступностью. Кстати, из этого дома постоянно выходит в эфир его дочка, не всегда в нормальном состоянии она пишет свои видео”, – рассказал Петров.



Журналист обратил внимание на вертолет перед домом Пригожина.



“В этом доме много что нашли. Вертолетик. А что, у каждого человека во дворе дома должен стоять вертолетик. Евгений [обращаясь к ведущему программы “60 минут“ Попову], у вас есть вертолетик? И у меня нет вертолетика. Чтобы вот так вышел и полетел, если пробки... Говорят, “деньги мешками“. Не мешками – машинами уже деньги хранят”, – прокомментировал видеокадры обыска Петров.



Расследователь сообщил в эфире, что “замок стоит, по некоторым оценкам, 600 миллионов рублей”. Среди находок Эдуард Петров отметил оружие.

“Посмотрите, сколько оружия. Надо проверить, откуда оно, кому принадлежит, есть ли разрешения”, – сказал он.



Также расследователя заинтересовали “ящики для кувалд, больше похожие на гробы”. Их он назвал “уникальными экспонатами”.



Особое внимание Петров обратил на “шкаф-секрет Евгения Пригожина": "Там грим, парики. Зачем человеку, чью внешность мы знаем, парик?”.



“Дальше мы можем посмотреть тайны Евгения Пригожина: огромное количество паспортов. Он по одному паспорту Олег Семенов, по другому – Евгений Пригожин, по третьему – Владимир Бобров. У нормального человека не может быть столько паспортов”, – заключил расследователь.