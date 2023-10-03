



Объявления о сотнях "пропавших" молодых иерусалимцах вызвали недоумение

В прошедшие выходные в сети появились сотни объявлений о "пропавших без вести" молодых людях в Иерусалиме.



По данным газеты The Jerusalem Post, это вызвало панику и недоумение у жителей.



Такими объявлениями с фотографиями "пропавших" были переполнены местные группы в Facebook и WhatsApp. Зловещий заголовок гласил: "Пропавшая молодежь". Семьи и друзья этих людей были в недоумении, задаваясь вопросом, почему лица их близких были показаны в объявлениях.



Как выяснилось, на вывесках были изображены бывшие жители, либо уроженцы, либо студенты, давно переехавшие из города. Объявления оказались частью кампании, проводимой движением "Пробуждение". Ее целью является возвращение молодых людей. Один из иерусалимцев, полтора года покинувший город, Мики Прайс, попавший в это объявление, сказал, что многие начали спрашивать у него, все ли с ним в порядке.



"Я покинул Иерусалим полтора года назад, потому что увидел, что мы с женой не можем позволить себе дом или квартиру для достойной жизни. Мне было больно уезжать. Там мои родители, я получил там образование. Но ничего не меняется. Даже в светских районах происходит захват власти ультраортодоксами. Мы сосуществуем ежедневно, но это посягательство на общественное пространство. Становится все меньше мест, где такие люди, как мы, могут процветать и чувствовать себя комфортно", - сказал он.