



Обвиняемый в убийстве Елены Гринберг: это произошло непреднамеренно

Окружной суд Ришон Ле Циона продлил на восемь дней срок предварительного содержания под стражей Джейсона Блейза, обвиняемого в убийстве Елены Гринберг на прошлой неделе.



Блейз впервые появился в суде - после того, как совершил попытку самоубийства сразу после убийства Гринберг.



Блейз заявил в суде: “Это произошло непреднамеренно”.



החשוד ברצח ילנה גרנברג, ג'ייסון בלייז, בדיון בהארכת מעצרו: "זה לא היה בכוונה"@NOFARMOS pic.twitter.com/zB685OblmV — כאן חדשות (@kann_news) September 4, 2022

Блейз пришел в суд после психиатрической экспертизы, которая признала его вменяемым.Адвокат Блейза, Абд Абу Амер заявил: “Подозреваемый не отрицает того факта. что нанес удары ножом, но это не было запланировано. Он приехал домой - но он не вымыл пятна крови в автомобиле и не стирал окровавленную одежду. Если бы он планировал убийство, он бы вымыл автомобиль и выстирал одежду”.