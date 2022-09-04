Обвиняемый в убийстве Елены Гринберг: это произошло непреднамеренно
Окружной суд Ришон Ле Циона продлил на восемь дней срок предварительного содержания под стражей Джейсона Блейза, обвиняемого в убийстве Елены Гринберг на прошлой неделе.
Блейз впервые появился в суде - после того, как совершил попытку самоубийства сразу после убийства Гринберг.
Блейз заявил в суде: “Это произошло непреднамеренно”.
Блейз пришел в суд после психиатрической экспертизы, которая признала его вменяемым.
Адвокат Блейза, Абд Абу Амер заявил: “Подозреваемый не отрицает того факта. что нанес удары ножом, но это не было запланировано. Он приехал домой - но он не вымыл пятна крови в автомобиле и не стирал окровавленную одежду. Если бы он планировал убийство, он бы вымыл автомобиль и выстирал одежду”.