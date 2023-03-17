



Обвиняемый в сексуальных домогательствах офицер пока остается под стражей

Окружной военный суд вчера постановил, что подполковник Дан Шарони, обвиняемый примерно в 70 преступлениях на сексуальной почве, в том числе тайном фотографировании женщин-военнослужащих, останется под стражей до окончания заслушивания показаний жертв совершенных им преступлений или до 1 июня, в зависимости от того, что наступит раньше.



После этого подсудимый будет отпущен под домашний арест под надзор. Решение было принято, несмотря на противодействие стороны обвинения, которая настаивала на необходимости продолжения содержания обвиняемого под стражей. В ближайшее время обвинение примет решение, подавать ли апелляционную жалобу на вердикт суда.

