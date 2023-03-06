



Обвиняемый в нападении на женщин модельный агент отправлен под домашний арест

Шай Авиталь, модельный агент, арестованный в Нидерландах и экстрадированный в Израиль в прошлом году по обвинению в сексуальных домогательствах, был отпущен под домашний арест.



Авиталь будет носить электронный браслет и ему запрещено покидать свой дом в Ашкелоне, постановил судья, отклонив просьбу полиции о содержании его под стражей. Суд также установил залоговую сумму в размере 1,35 миллиона шекелей (380 000 долларов США).



Авиталь, который отрицает какие-либо правонарушения, покинул Израиль в 2021 году, незадолго до того, как в СМИ начали появляться сообщения о множестве обвинений против него. После отказа явиться в суд более года, он был схвачен в Амстердаме в прошлом году и доставлен в Израиль после того, как отказался от возражений против экстрадиции.



Ему предъявлены обвинения, связанные с жалобами двух женщин, которые обвиняют его в домогательствах в то время, когда он возглавлял модельное агентство Elite. Одна из женщин на тот момент была несовершеннолетней.



По заявлениям 24 других женщин, утверждавших, что также стали жертвами сексуального преследования Авиталя, прокуратура обвинений не выдвинула.

