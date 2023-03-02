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Обвинение водителю из Иерусалима из-за гибели трех человек
02.03.2023 14:57 Алина Груднева

Обвинение водителю из Иерусалима из-за гибели трех человек

Прокуратура обвинила 28-летнего жителя Иерусалима в небрежном вождении, в результате которого погибли три человека.

В обвинительном заключении сказано, что мужчина ехал, превысив скорость.

Он не заметил пробку и столкнулся с ехавшим впереди транспортным средством. Грузовик, которым он управлял, свернул на встречную полосу, столкнулся с другим транспортным средством и перевернулся, задев другие машины.

В итоге, три человека погибли, еще семеро получили ранения. Теперь водитель предстанет перед судом.
 

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