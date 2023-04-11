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Обвинения предъявлены 17 палестинцам, нарушившим порядок на Храмовой горе
11.04.2023 17:42 Евгения Маркова

Обвинения предъявлены 17 палестинцам, нарушившим порядок на Храмовой горе

Полиция предъявила обвинения 17 подозреваемым палестинцам, в том числе трем несовершеннолетним, забаррикадировавшимся и нарушившим порядок на Храмовой горе на прошлой неделе.

Заявление прокурора было подано также в отношении двух 16-летних подростков из Исавии, которые подозреваются в бросании камней в полицейских в Старом городе Иерусалима.

В ближайшие дни полиция должна представить обвинительные заключения против 15 других подозреваемых.

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