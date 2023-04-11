



Обвинения предъявлены 17 палестинцам, нарушившим порядок на Храмовой горе

Полиция предъявила обвинения 17 подозреваемым палестинцам, в том числе трем несовершеннолетним, забаррикадировавшимся и нарушившим порядок на Храмовой горе на прошлой неделе.



Заявление прокурора было подано также в отношении двух 16-летних подростков из Исавии, которые подозреваются в бросании камней в полицейских в Старом городе Иерусалима.



В ближайшие дни полиция должна представить обвинительные заключения против 15 других подозреваемых.