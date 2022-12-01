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Обвинение жительнице Ашдода за нападение с молотком на водителя
01.12.2022 14:54 Алина Груднева

Обвинение жительнице Ашдода за нападение с молотком на водителя

25-летняя жительница Ашдода ударила молотком водителя, поругавшись с ним из-за места на парковке.

 
Согласно обвинительному заключению, инцидент произошел в январе прошлого года. 
 
Во время ссоры другая девушка-водитель согласилась припарковаться в другом месте. Обвиняемая с подругой стали кричать на нее, чтобы она сообщила свои данные, подошли к ней и стали ругаться.
 
В какой-то момент девушка взяла молоток и ударила водителя молотком по руке. Пострадавшая скрылась в магазине. Две женщины погнались за ней, но их арестовали. 

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