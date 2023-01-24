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Обвинение: житель Ноф ха-Галиль украл банкомат с тысячами шекелей
24.01.2023 18:55 Ольга Белозерова

Обвинение: житель Ноф ха-Галиль украл банкомат с тысячами шекелей

Жителю Ноф ха-Галиля предъявили обвинение в том, что он подпилил банкомат болгаркой и забрал его домой вместе с деньгами.

Полиция заявила, что получила сообщение о подозреваемом, пытающемся украсть банкомат в городе Ноф-ха-Галиль. Прибывшие на место сотрудники полиции приступили к розыску подозреваемого, сообщает "Аруц Шева".

51-летний подозреваемый скрылся с места происшествия и через несколько недель был обнаружен полицией.

После быстрого расследования полиция в течение нескольких часов прибыла в дом подозреваемого в краже, где были изъяты банкомат и 25 100 шекелей наличными.

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