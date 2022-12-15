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Обвинение: Житель Ашкелона напал на водителя автобуса
15.12.2022 15:46 Ольга Белозерова

Обвинение: Житель Ашкелона напал на водителя автобуса

42-летнему жителю Ашкелона были предъявлены обвинения в нападении на водителя автобуса с применением слезоточивого газа.

Об этом сообщает Ynet.

По материалам дела, обвиняемый потребовал остановить автобус и дать ему выйти в неположенном месте. Водитель автобуса отказался выполнить требование, после чего обвиняемый распылил ему в лицо слезоточивый газ. 

Полиция ходатайствовала о продлении содержания подозреваемого под стражей до окончания судебного разбирательства.

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