



Обвинение: Житель Ашкелона напал на водителя автобуса

42-летнему жителю Ашкелона были предъявлены обвинения в нападении на водителя автобуса с применением слезоточивого газа.



Об этом сообщает Ynet.



По материалам дела, обвиняемый потребовал остановить автобус и дать ему выйти в неположенном месте. Водитель автобуса отказался выполнить требование, после чего обвиняемый распылил ему в лицо слезоточивый газ.



Полиция ходатайствовала о продлении содержания подозреваемого под стражей до окончания судебного разбирательства.