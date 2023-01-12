



Обвинение: юноша купил украденную солдатом ЦАХАЛа взрывчатку

Прокуратура предъявила обвинение израильскому юноше в том, что он приобрел взрывчатые вещества у солдата ЦАХАЛа, который украл вещества во время прохождения военной службы.



Об этом сообщает Times of Israel.



Согласно обвинительному акту, военнослужащий инженерно-саперного корпуса украл с военного полигона около полукилограмма взрывчатых веществ и других материалов, используемых для изготовления бомбы.



Солдат, идентифицированный только по инициалам на иврите "Бет Бет", рассказал своему товарищу "Алеф Алеф" об украденных товарах и попросил его узнать, сколько они стоят.



"Алеф-Алеф" позже доложил "Бет-Бет", что его товарищ, 19-летний Шалев Шауль, 19 лет, из Ашкелона, был заинтересован в покупке взрывчатых веществ. Троица встретилась в Тель-Авиве и была осуществлена сделка: Шауль купил взрывчатку за 2000 шекелей.



После этого "Бет-Бет" и Шауль поехали в сторону Ашкелона со взрывчаткой в ​​​​багажнике машины, но были остановлены полицией, которой сообщили о продаже.