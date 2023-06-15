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нож
15.06.2023 13:41 Алина Груднева

Обвинение: солдат в самоволке пытался напасть на командира

Солдат Армии обороны Израиля покинул свою базу без разрешения, а когда командиры пришли к нему домой с целью спросить о его здоровье, попытался на них напасть.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Согласно тексту обвинительного заключения, он покинул базу и отправился к себе домой, рассердившись на командование. Двое командиров, обнаружив, что его нет, решили отправиться к нему домой.

Когда они явились, военнослужащий достал нож и начал угрожать им. "Я вас убью", - кричал он. Те в ответ сели в машину и уехали, сообщив попутно о произошедшем в полицию.

Солдата задержали за нападение и хранение холодного оружия. В итоге, Военный суд вынес ему мягкий приговор в виде 46 суток лишения свободы. Также его обязали выплатить компенсацию в размере 2000 шекелей.

 

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