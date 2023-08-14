



Обвинение рэкетиру, "державшему" блошиный рынок в Хайфе

В конце прошлой недели предъявлено обвинение жителю Нацерета, который в течение нескольких лет вымогал деньги у владельцев прилавков на блошином рынке в Хайфе.



Общая сумма рэкета превысила миллион шекелей.



Тайное расследование началось около месяца назад, когда полиция получила информацию о жителе Нацерета, который в течение многих лет требовал деньги от владельцев ларьков и даже угрожал им, если они не платили.



Из показаний, собранных полицейскими, выяснилось, что подозреваемый каждую субботу приходил на блошиный рынок в городе и взимал с владельцев ларьков на рынке угрозами плату в размере 200 шекелей. Следует отметить, что некоторые из владельцев ларьков платили подозреваемому эти деньги каждую субботу на протяжении многих лет.



В ходе расследования выяснилось, что когда владельцы ларьков отказывались платить подозреваемому деньги, он высказывал в их адрес грубые угрозы. Например, одному из владельцев ларьков подозреваемый угрожал, что "переломает ему ноги и вышвырнет с рынка", а другому - что "сожжет его бизнес".



Около двух недель назад несколько сотрудников полиции были направлены с товаром для установки ларьков на рынке. Один из полицейских обратился к владельцам ларьков, которые указали ему на подозреваемого как на "хозяина рынка" и того, кто определяет место расположения ларьков.



Полицейский под прикрытием обратился к подозреваемому, который указал ему, где поставить прилавок, и сразу после этого потребовал заплатить 200 шекелей, после чего рэкетир был арестован.