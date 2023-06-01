



Обвинение против бойца МАГАВ: украл и продал оружие

В отношении бойца МАГАВ подан обвинительный акт в Окружной суд Иерусалима.



Его обвиняют в краже и продаже полицейского оружия.



Уточняется, что обвиняемый два года назад вступил в ряды МАГАВ и служил в Атарот. Он имел доступ к полицейскому оборудованию, оружию и боеприпасам.



Им мужчина воспользовался, чтобы украсть с базы, в том числе, светошумовые гранаты и приборы ночного видения, боеприпасы и другое оружие с целью дальнейшей продажи.



Более того, обвиняемый стрелял в населенных пунктах и употреблял наркотики, в том числе, находясь при исполнении.



Отдел расследований по делам полицейских (МАХАШ) запросил суд о том, чтобы обвиняемый оставался под арестом до завершения судебного разбирательства.

