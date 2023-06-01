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Обвинение против бойца МАГАВ: украл и продал оружие
01.06.2023 15:02 Алина Груднева

Обвинение против бойца МАГАВ: украл и продал оружие

В отношении бойца МАГАВ подан обвинительный акт в Окружной суд Иерусалима.

Его обвиняют в краже и продаже полицейского оружия.

Уточняется, что обвиняемый два года назад вступил в ряды МАГАВ и служил в Атарот. Он имел доступ к полицейскому оборудованию, оружию и боеприпасам.

Им мужчина воспользовался, чтобы украсть с базы, в том числе, светошумовые гранаты и приборы ночного видения, боеприпасы и другое оружие с целью дальнейшей продажи.

Более того, обвиняемый стрелял в населенных пунктах и употреблял наркотики, в том числе, находясь при исполнении.

Отдел расследований по делам полицейских (МАХАШ) запросил суд о том, чтобы обвиняемый оставался под арестом до завершения судебного разбирательства.
 

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