Обвинение против бойца МАГАВ: украл и продал оружие
В отношении бойца МАГАВ подан обвинительный акт в Окружной суд Иерусалима.
Его обвиняют в краже и продаже полицейского оружия.
Уточняется, что обвиняемый два года назад вступил в ряды МАГАВ и служил в Атарот. Он имел доступ к полицейскому оборудованию, оружию и боеприпасам.
Им мужчина воспользовался, чтобы украсть с базы, в том числе, светошумовые гранаты и приборы ночного видения, боеприпасы и другое оружие с целью дальнейшей продажи.
Более того, обвиняемый стрелял в населенных пунктах и употреблял наркотики, в том числе, находясь при исполнении.
Отдел расследований по делам полицейских (МАХАШ) запросил суд о том, чтобы обвиняемый оставался под арестом до завершения судебного разбирательства.