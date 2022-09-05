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Обвинение подростку, изнасиловавшему 15-летнюю у себя дома
05.09.2022 12:44 Алина Груднева

Обвинение подростку, изнасиловавшему 15-летнюю у себя дома

Прокуратура предъявила обвинение 17-летнему юноше из Ришон-ле-Циона за изнасилование 15-летней девочки у себя дома.

 
Согласно обвинительному заключению, девушка пыталась покинуть дом после изнасилования, но обвиняемый вцепился в дверь своей комнаты и умолял ее поклясться, что она никому не расскажет о произошедшем.
 
Потерпевшая отказалась и смогла покинуть его дом. Поступила просьба арестовать подростка до окончания судебного разбирательства.
 

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