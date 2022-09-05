



Обвинение подростку, изнасиловавшему 15-летнюю у себя дома

Прокуратура предъявила обвинение 17-летнему юноше из Ришон-ле-Циона за изнасилование 15-летней девочки у себя дома.

Согласно обвинительному заключению, девушка пыталась покинуть дом после изнасилования, но обвиняемый вцепился в дверь своей комнаты и умолял ее поклясться, что она никому не расскажет о произошедшем.

Потерпевшая отказалась и смогла покинуть его дом. Поступила просьба арестовать подростка до окончания судебного разбирательства.