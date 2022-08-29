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Обвинение мужчине, напавшему на двух человек в Старом Городе из-за парковки
29.08.2022 12:38 Алина Груднева

Обвинение мужчине, напавшему на двух человек в Старом Городе из-за парковки

В понедельник, 29 августа, было предъявлено обвинение 40-летнему мужчине в том, что он нанес ножевые ранения двум людям во время ссоры из-за парковки в Старом Городе.

 
Инцидент, о котором идет речь, произошел в середине месяца.
 
Согласно обвинительному акту, 18 августа между подозреваемым и двумя потерпевшими произошла ссора.
 
Они вышли из машины, после чего подозреваемый нанес им несколько ножевых ранений. Пострадавшие были госпитализированы с ранениями средней тяжести.
 
Подозреваемый скрылся с места происшествия, но позже был арестован в своем доме. В ходе обыска у него нашли нож, используемый при нападении.
 
Полиция потребовала продления срока содержания подозреваемого под стражей до окончания судебного разбирательства.

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