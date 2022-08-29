



Обвинение мужчине, напавшему на двух человек в Старом Городе из-за парковки

В понедельник, 29 августа, было предъявлено обвинение 40-летнему мужчине в том, что он нанес ножевые ранения двум людям во время ссоры из-за парковки в Старом Городе.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в середине месяца.

Согласно обвинительному акту, 18 августа между подозреваемым и двумя потерпевшими произошла ссора.

Они вышли из машины, после чего подозреваемый нанес им несколько ножевых ранений. Пострадавшие были госпитализированы с ранениями средней тяжести.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но позже был арестован в своем доме. В ходе обыска у него нашли нож, используемый при нападении.

Полиция потребовала продления срока содержания подозреваемого под стражей до окончания судебного разбирательства.