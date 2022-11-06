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Обвинение: мужчина пытался похитить и изнасиловать 11-летнюю в Иерусалиме
06.11.2022 13:14 Алина Груднева

Обвинение: мужчина пытался похитить и изнасиловать 11-летнюю в Иерусалиме

Прокуратура предъявила обвинения 32-летнему жителю лагеря беженцев Шуафат в попытке похищения и изнасилования 11-летней девочки в Иерусалиме.

 
По версии следствия, потерпевшая и ее брат путешествовали автостопом, когда подозреваемый подобрал их на своей машине. 
 
Когда они попросили выпустить их, мальчик успел выйти из машины, а девочка осталась внутри. Подозреваемый поехал дальше. После этого мужчина попытался совершить сексуальное преступление в отношении ребенка.
 
Полиция выясняет, был ли подозреваемый причастен к другим подобным происшествиям.

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