



Обвинение: мужчина пытался похитить и изнасиловать 11-летнюю в Иерусалиме

Прокуратура предъявила обвинения 32-летнему жителю лагеря беженцев Шуафат в попытке похищения и изнасилования 11-летней девочки в Иерусалиме.

По версии следствия, потерпевшая и ее брат путешествовали автостопом, когда подозреваемый подобрал их на своей машине.

Когда они попросили выпустить их, мальчик успел выйти из машины, а девочка осталась внутри. Подозреваемый поехал дальше. После этого мужчина попытался совершить сексуальное преступление в отношении ребенка.

Полиция выясняет, был ли подозреваемый причастен к другим подобным происшествиям.