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Биньямин Нетаниягу
05.06.2023 21:23 Наталья Богинская

Обвинение и защита Нетаниягу в суде договорились о сокращении списка свидетелей

Сообщается, что прокуроры и адвокаты защиты в продолжающемся судебном процессе по делу о коррупции над премьер-министром Биньямином Нетаниягу достигли соглашения о дальнейшем сокращении списка свидетелей, которые должны давать показания в суде.

По информации “Кан”, список свидетелей был сокращен с более чем 300 до 55 человек. Судебный процесс продолжается уже более трех лет и стороны уже договорились об одном сокращении свидетелей.

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