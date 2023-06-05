



Обвинение и защита Нетаниягу в суде договорились о сокращении списка свидетелей

Сообщается, что прокуроры и адвокаты защиты в продолжающемся судебном процессе по делу о коррупции над премьер-министром Биньямином Нетаниягу достигли соглашения о дальнейшем сокращении списка свидетелей, которые должны давать показания в суде.



По информации “Кан”, список свидетелей был сокращен с более чем 300 до 55 человек. Судебный процесс продолжается уже более трех лет и стороны уже договорились об одном сокращении свидетелей.