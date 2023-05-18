



Обвинение двум полицейским за нападение на человека в Нижней Галилее

Департамент полицейских расследований передал в окружной суд Хайфы обвинительный акт против двух офицеров полиции за нападение на человека, который пытался их сфотографировать во время операции в городе Араба в Нижней Галилее.



Согласно тексту заключения, ответ на попытку сделать фото один из офицеров потребовал от потерпевшего покинуть место проведения операции.



Мужчина начал отходить, когда тот же правоохранитель плюнул в его сторону, после чего побежал за ним с требованием, чтобы тот остановился. Тем временем, его коллега ударил потерпевшего каким-то предметом и повалил его на землю.



В обвинительном заключении указано, что перед тем, как посадить заявителя в полицейскую машину, первый офицер ударил его кулаком по голове. Расследование продолжается.