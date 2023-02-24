



Обвал на шахте в Китае: 6 погибших, 47 горняков пропали без вести

Регион Внутренняя Монголия Китая распорядился провести инспекции на всех своих горнодобывающих предприятиях в пятницу после того, как по меньшей мере шесть человек погибли в результате обвала на угольной шахте, еще 47 человек до сих пор не найдены, сообщает Reuters.



Шахта, управляемая небольшой местной фирмой Xinjing Coal Mining Co, рухнула в среду под лавиной горных пород, в результате чего рабочие оказались погребены под кучей обломков.



По сообщениям государственных СМИ, к 22:30 (14:30 по Гринвичу) в четверг шесть человек были извлечены живыми из-под завала.



Масштаб обвала на шахте составил в ширину полкилометра и в высоту примерно 80 метров, сообщила государственная телекомпания CCTV.



По сообщениям государственных СМИ, второй обвал остановил спасательные работы, поскольку риск новых обвалов очень высок.



Около половины угольных шахт Внутренней Монголии работают открытым способом. Было неясно, будут ли шахты продолжать работу во время проверок безопасности.



Государственные СМИ сообщили, что триста спасателей использовали тяжелую технику и собак-спасателей в поисках горняков.



Ли Чжунцзэн, глава города Лиги Алкса, сказал, что спасательная миссия была затруднена из-за угрозы новых оползней и обвалов, и планы спасения включают многоуровневые раскопки и трапециевидные методы спуска с обеих сторон горы, сообщили в пятницу CCTV News.



Внутренняя Монголия является вторым по значимости угледобывающим регионом страны. Другие ключевые провинции по добыче угля, такие как Шаньси и Шэньси, также заказали проверки безопасности шахт .



По сообщениям государственных СМИ, в 2012 году рудник, который когда-то находился под землей, был переведен в открытый. Государственные СМИ сообщили, что производство было приостановлено на три года, а затем возобновлено в апреле 2021 года, без указания причины закрытия.



Уголь является основным источником энергии в Китае, но его шахты являются одними из самых смертоносных в мире, в основном из-за слабого соблюдения стандартов безопасности, несмотря на неоднократные правительственные указы о повышение безопасности на протяжении многих лет.



Шахты Китая пытались увеличить производство в течение прошлого года в соответствии с призывом правительства увеличить поставки и стабилизировать цены



Это совпало с увеличением аварий и смертельных случаев в этом секторе. Данные, опубликованные Национальным управлением безопасности горнодобывающей промышленности Китая в этом месяце, показали, что количество несчастных случаев на угольных шахтах почти удвоилось в 2022 году по сравнению с 2021 годом, а число погибших достигло шестилетнего максимума в 245 человек, сразу после того, как Китай призвал увеличить добычу угля.

