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Обвал дома в Марселе: возросло количество жертв
10.04.2023 22:27 Ирина Демьянова

Обвал дома в Марселе: возросло количество жертв

Во Франции спасатели нашли пятое тело под завалами здания в южном городе Марсель, которое обвалилось в результате невыясненного взрыва.

Об этом сообщили французские спасатели, которые работают на месте, пишет BFMTV.

Пятую жертву обнаружили, но еще не вытащили из-под завалов, уточнили в экстренной службе.

Тела первых четырех жертв извлекли в воскресенье и в понедельник утром. 

Для их идентификации будет проведен анализ ДНК.

Ранее власти Франции заявили, что идентифицировали восемь человек, пропавших без вести после воскресного взрыва, который разрушил полностью один жилой дом и повредил соседние. 

В 2018 году, примерно в 1 км от места происшествия, обрушились три другие постройки, которые считали непригодными для проживания, в результате чего погибли восемь человек.

Мэр Марселя заявил, что нельзя проводить параллели со свежим инцидентом, а прокурор сказал, что здания, которые обрушились в воскресенье, не имели никаких структурных проблем, и что возможной причиной является взрыв газа.

Четырехэтажный жилой дом обрушился в ночь с субботы на воскресенье.

 

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