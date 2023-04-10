



Обвал дома в Марселе: возросло количество жертв

Во Франции спасатели нашли пятое тело под завалами здания в южном городе Марсель, которое обвалилось в результате невыясненного взрыва.



Об этом сообщили французские спасатели, которые работают на месте, пишет BFMTV.



Пятую жертву обнаружили, но еще не вытащили из-под завалов, уточнили в экстренной службе.



Тела первых четырех жертв извлекли в воскресенье и в понедельник утром.



Для их идентификации будет проведен анализ ДНК.



Ранее власти Франции заявили, что идентифицировали восемь человек, пропавших без вести после воскресного взрыва, который разрушил полностью один жилой дом и повредил соседние.



В 2018 году, примерно в 1 км от места происшествия, обрушились три другие постройки, которые считали непригодными для проживания, в результате чего погибли восемь человек.



Мэр Марселя заявил, что нельзя проводить параллели со свежим инцидентом, а прокурор сказал, что здания, которые обрушились в воскресенье, не имели никаких структурных проблем, и что возможной причиной является взрыв газа.



Четырехэтажный жилой дом обрушился в ночь с субботы на воскресенье.



