



Обстрелян дом мэра Тамры, арестованы трое

Ночью 30 августа был обстрелян в доме мэра города Тамра, доктора Сохила Диаба. Во двор его дома въехал мотоцикл - и открыл стрельбу по входной двери. В то же время полиция начала расследование двух инцидентов со стрельбой в городе Умм Эль-Фахм, в ходе которых два местных жителя получили ранения средней и тяжелой степени тяжести.



Доктор Диаб в связи со стрельбой сказал 12-му каналу: "Я доверяю полиции в том, что она выполняет свою работу. Мы, как избранные должностные лица, находимся под угрозой. Мы не позволим преступникам управлять нашей жизнью и будем продолжать служить обществу. Пришло время государству вмешиваться активнее".



Сотрудники полиции Тамры через некоторое время арестовали 3 подозреваемых в районе перекрестка Ахихуд по подозрению в причастности к стрельбе в доме мэра.