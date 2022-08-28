



РФ устроила массированную ракетную атаку по Украине: куда ударили

28 августа армия непрошенных «освободителей» совершила массовый пуск ракет с бомбардировщиков по ряду областей Украины.



За 6 часов насчитано 200 «прилётов» по Запорожской области, сильно пострадал Энергодар, который находится в опасной близости от Запорожской атомной электростанции.



Войска РФ с территории Беларуси «демилитаризировали» центр Харькова, населённые пункты в Днепропетровской области. Четыре ракетных удара нанесено по военной инфраструктуре в Сарнах. В результате массированной ракетной атаки есть жертвы.



Так, в Запорожье пострадали 9 многоэтажных и десятки частных домов. В многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла и разрушило оконные рамы в квартирах и на лестничных клетках. Также повреждения получили и 40 частных домов. К сожалению, два из них разрушены полностью.



Также сообщается о двух ракетных ударах по центру Харькова. Одно административное здание разрушено. в частности,, сообщается о прилете в Киевский район Харькова. Частично разрушено трехэтажное здание. Все профильные службы работают и фиксируют очередное преступление.







Массированному обстрелу также подвергся Орехов. Из-за более более 200 прилетов по городу средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр.