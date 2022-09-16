



Обстрелы и блекаут в Белгородской области: что известно

Этой ночью жители города Валуйки Белгородской области сообщили об обстрелах.



У некоторых жителей пропали электричество и связь.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстрел вели Вооруженные силы Украины.



"Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города", - написал он.



По словам Гладкова, по предварительной информации, погиб один человек. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех автомобилей.



