Обстрелы и блекаут в Белгородской области: что известно
Этой ночью жители города Валуйки Белгородской области сообщили об обстрелах.
У некоторых жителей пропали электричество и связь.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстрел вели Вооруженные силы Украины.
"Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города", - написал он.
По словам Гладкова, по предварительной информации, погиб один человек. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех автомобилей.