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Обстрелы и блекаут в Белгородской области: что известно
16.09.2022 07:09 Ольга Белозерова

Обстрелы и блекаут в Белгородской области: что известно

Этой ночью жители города Валуйки Белгородской области сообщили об обстрелах.

У некоторых жителей пропали электричество и связь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстрел вели Вооруженные силы Украины.

"Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города", - написал он. 

По словам Гладкова, по предварительной информации, погиб один человек. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех автомобилей. 

 

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