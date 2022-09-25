



Обстрел Запорожья: обесточена электроподстанция

В ночь на 25 сентября силы РФ обстреляли Запорожье, в результате чего в одном из районов города обесточена электроподстанция.

Об этом сообщает глава областной военной администрации Александр Старух.

"Удары вражеских ракет зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе", - отметил он.

По словам Старуха, есть информация о трех раненых. Также зафиксированы разрушения объектов инфраструктуры.

"В одном из районов обесточена электроподстанция", - подчеркнул он.