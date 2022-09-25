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Обстрел Запорожья: обесточена электроподстанция
25.09.2022 06:17 Алина Груднева

Обстрел Запорожья: обесточена электроподстанция

В ночь на 25 сентября силы РФ обстреляли Запорожье, в результате чего в одном из районов города обесточена электроподстанция.

 
Об этом сообщает глава областной военной администрации Александр Старух. 
 
"Удары вражеских ракет зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе", - отметил он.
 
По словам Старуха, есть информация о трех раненых. Также зафиксированы разрушения объектов инфраструктуры.
 
"В одном из районов обесточена электроподстанция", - подчеркнул он.

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