Обстрел Запорожья: обесточена электроподстанция
В ночь на 25 сентября силы РФ обстреляли Запорожье, в результате чего в одном из районов города обесточена электроподстанция.
Об этом сообщает глава областной военной администрации Александр Старух.
"Удары вражеских ракет зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе", - отметил он.
По словам Старуха, есть информация о трех раненых. Также зафиксированы разрушения объектов инфраструктуры.
"В одном из районов обесточена электроподстанция", - подчеркнул он.