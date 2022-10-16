



Обстрел мэрии Донецка: подробности, фото, видео

В Донецке под обстрел попало здание мэрии, где находится оккупационная администрация города. Об этом сообщают РосСМИ и местные паблики в соцсетях.



Удар пришелся по двору здания. В результате обстрела загорелось несколько припаркованных рядом авто, а в самом здании выбиты окна и повреждена часть помещений.



Представители кремлевской оккупационной армии заявили о серии мощных взрывов в здании мэрии, традиционно, обвинив в этом ВСУ. Якобы в здание попала одна из ракет HIMARS.



По их словам, здание получило серьезные повреждения, обвалился потолок, выбиты окна. В соцсетях пишут, что в результате обстрела якобы сгорели три автомобиля.



Также "штаб территориальной обороны ДНР" сообщил, что в результате обстрела пострадали два мирных жителя, их госпитализировали, жертв нет.

















Напомним, ранее тоже сообщали о взрывах в оккупированном Донецке. В соцссетях местные жители писали, что горела якобы типография в Кировском районе возле оптовых рынков.