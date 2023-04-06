



Обстрел из Ливана: число пострадавших увеличилось до трех

Днем, 6 апреля, в результате массированного обстрела севера Израиля медицинская помощь понадобилась трем людям.



Об этом сообщили в MDA.



Как сообщалось ранее, 19-летний парень получил легкое ранение из осколков разбившегося стекла в автомобиле. Ему оказали первую помощь, после чего он был доставлен в больницу с травмами конечностей.



Также пострадала 60-летняя женщина, получившая травму при падении, когда она бежала в бомбоубежище.



В еще одном поселении пострадал 26-летний мужчина. Он получил легкие ранения осколками во время езды на двухколесном транспортном средстве по открытой местности. Он доставлен в медицинский центр Галилеи.