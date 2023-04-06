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Обстрел из Ливана: число пострадавших увеличилось до трех
06.04.2023 16:13 Алина Груднева

Обстрел из Ливана: число пострадавших увеличилось до трех

Днем, 6 апреля, в результате массированного обстрела севера Израиля медицинская помощь понадобилась трем людям.

Об этом сообщили в MDA.

Как сообщалось ранее, 19-летний парень получил легкое ранение из осколков разбившегося стекла в автомобиле. Ему оказали первую помощь, после чего он был доставлен в больницу с травмами конечностей.

Также пострадала 60-летняя женщина, получившая травму при падении, когда она бежала в бомбоубежище.

В еще одном поселении пострадал 26-летний мужчина. Он получил легкие ранения осколками во время езды на двухколесном транспортном средстве по открытой местности. Он доставлен в медицинский центр Галилеи. 

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