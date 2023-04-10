



Обстрел дома известного подрядчика в Нетивот

Израильские СМИ сообщают о стрельбе в в Нетивот, рядом с домом известного подрядчика из южного региона.



Полиция начала расследование после сообщения о стрельбе вчера вечером (в понедельник) по автомобилю возле частного дома подрядчика в Нетивот.



В автомобиле, который был припаркован возле дома подрядчика, но не принадлежал ему, никого не было, и никто не пострадал.



Сотрудники полиции Нетивот прибыли на место происшествия, собрали улики, сделали выводы и начали расследование. Проверяются обстоятельства инцидента.