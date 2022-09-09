



Военная сводка 9 сентября: где и как ВСУ "демилитаризирует" врага

На фронте бойцы ВСУ делают удивительные вещи. По состоянию на вечер 9 сентября освобождены и взяты под контроль Вооруженных Сил Украины 30 населенных пунктов Харьковской области. Эту информацию официально озвучил Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении, подчеркнув, что активная работа ведется и в других направлениях.



Публикуем военную сводку, где и как ВСУ устраивает врагу "демилитаризацию":









"В части сел региона проходят мероприятия по проверке и обеспечению территории, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для наших людей", - сказал Зеленский.









Ранее редакция сообщала, что в Курской области неизвестные расстреляли омоновский блокпост. Пропагандистские каналы уже рапортуют об украинских диверсантах. А еще Святогорск под контролем ВСУ и ВСУ зашли в Изюм.