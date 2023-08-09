



Обслуживание 5 звезд: Работники турецкого отеля избили туриста стульями – видео

В Турции сотрудники пятизвездочного отеля избили стульями российского туриста. У него множество открытых ран, синяки и травма головы.



Как рассказал пострадавший, он приехал на отдых в Турцию со своей сестрой и девушкой. По его словам, они “спокойно себе сидели” в гостиничном ресторане, когда к ним “прицепился фотограф отеля Ричард”, который "вел себя агрессивно", а потом начал “приставать к иностранным туристам и бросился на них с кулаками”.



Турист не растерялся и подрался с фотографом, но на помощь тому поспешили работники отеля.



"Пришла охрана и администратор. И началось месиво”, – рассказал пострадавший.



В туристов полетели стулья, досталось даже девушке. У самого парня – множество открытых ран, синяков и травма головы. Он находится на дневном стационаре в местной больнице".



После инцидента охранников отеля отстранили от работы, а в качестве компенсации за инцидент россиянину предложили бунгало на пляже и 25 минут бесплатного массажа.