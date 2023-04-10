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Обрушение жилых домов в Марселе: 8 человек вероятно находятся под завалами
10.04.2023 05:45 Евгения Маркова

Обрушение жилых домов в Марселе: 8 человек вероятно находятся под завалами

Восемь человек не отвечают на звонки и предположительно находятся под обломками двух зданий, которые рухнули в результате взрыва рано утром в воскресенье в Марселе на юге Франции, сообщили местные власти.

Пять человек госпитализированы с тяжелыми, но не опасными для жизни травмами.

Третье здание частично обрушилось, и около 30 зданий в этом районе были эвакуированы, сообщил министр внутренних дел Джеральд Дарманин, посетивший место катастрофы.

Около 180 человек были эвакуированы, сообщил министр жилищного строительства Оливье Кляйн радио "Европа 1".

По словам прокурора, в зданиях, обрушившихся на улице Тиволи, не было никаких структурных проблем.

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