



Обрушение здания в Алеппо: 13 погибших

В результате обрушения жилого дома в сирийском городе Алеппо погибли 13 человек.



По данным местных СМИ, это произошло в воскресенье, 22 января.



По словам правительственных чиновников, обрушилось пятиэтажное здание в районе Шейх-Максуд из-за проточных вод, которые ослабили фундамент дома.



Это одно из многих зданий, обрушившихся за последние годы в Алеппо, страдающего от интенсивных воздушных бомбардировок.



По словам местных жителей, многие сирийцы были перемещены во время затяжного конфликта в поврежденные здания, поскольку систематической реконструкции жилых районов не было, а госуслуги остаются минимальными. Оппозиция обвиняет Башара Асада в том, что тот задерживает работы, чтобы наказать жителей.