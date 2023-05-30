



Обрушение трибуны с людьми в Ростове: есть погибшая и раненые

Днем, 30 мая, в российском городе Ростов-на-Дону обрушилась трибуна с людьми на Гребном канале.



В МЧС РФ подтвердили информацию о том, что в результате происшествия погибла женщина.



Более того, травмы разной степени тяжести получили еще как минимум15 человек, среди которых оказались 10 детей и пятеро взрослых.



По данным российских СМИ, на Гребном канале в этот момент проходили соревнования по футболу среди детей в возрасте 12-13 лет.



Посетители спрятались под навесом от дождя. Трибуна, на которой находилось несколько десятков человек, не выдержала и обрушилась. Как стало известно, сборные конструкции перевернулись из-за порыва шквалистого ветра.



"На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о 5 взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей - в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование", - сообщил губернатор Ростовской области Голубев.



