



Обрушение строительных лесов девятиэтажки в Гиват-Зеэв, под завалами - раненые

4 человека пострадали 13 декабря в результате обрушения строительных лесов на стройке в Гиват-Зеэв, двое были спасены с места происшествия - один из них в состоянии средней тяжести.



Согласно первоначальным сообщениям, речь идет об обрушении лесов на 9-м этаже строящегося дома, нескольким пострадавшим на стройке оказывается помощь, пока они в сознании, один - под завалами и без сознания.



По предварительной оценке, несколько рабочих оказались в завалах под строительными лесами. Дополнительные команды спасателей направляются к месту происшествия.