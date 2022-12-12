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Обрушение строительных лесов девятиэтажки в Гиват-Зеэв, под завалами - раненые
12.12.2022 13:09 Аркадий Бочаровский

Обрушение строительных лесов девятиэтажки в Гиват-Зеэв, под завалами - раненые

4 человека пострадали 13 декабря в результате обрушения строительных лесов на стройке в Гиват-Зеэв, двое были спасены с места происшествия - один из них в состоянии средней тяжести. 

Согласно первоначальным сообщениям, речь идет об обрушении лесов на 9-м этаже строящегося дома, нескольким пострадавшим на стройке оказывается помощь, пока они в сознании, один - под завалами и без сознания.

По предварительной оценке, несколько рабочих оказались в завалах под строительными лесами. Дополнительные команды спасателей направляются к месту происшествия.

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