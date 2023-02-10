



Обрушение шахты в Буркина-Фасо: по меньшей мере 9 погибших

По меньшей мере девять человек погибли во вторник в результате обрушения кустарного золотого рудника в западной провинции Туй Буркина-Фасо, сообщил глава ассоциации кустарной добычи в провинции.



Шахта обрушилась во вторник вечером, и около 20:00 начались спасательные работы, сообщил в среду Абас Дера.



"Около 23:00 мы нашли четыре тела. Затем утром мы нашли еще пятерых", — сказал он, добавив, что в обвалившейся шахте до сих пор остаются люди.



В Буркина-Фасо множество крупных золотых приисков, находящихся в ведении международных компаний, а также для сотни небольших неофициальных участков, которые работают без надзора или регулирования.



На этих так называемых кустарных рудниках несчастные случаи не редкость из-за несоблюдения техники безопасности и правил эксплуатации подземных разработок.