



Обрушение гостиницы в Хайфе, постояльцы эвакуированы

Некоторое время назад в колл-центр 102 поступило сообщение об обрушении потолка в здании на улице Ха-Шахаф в районе Бат Галим, Хайфа, которое используется в качестве гостиницы.



Команда пожарных поднялась на второй этаж трехэтажного здания, они увидели остатки осыпавшегося бетона, идущие с потолка сверху, но деревянные перегородки предотвратили немедленное обрушение конструкции.



Сейчас, по рекомендации пожарных, полиция Израиля эвакуировала людей из здания, а представители инженерных служб муниципалитета Хайфы должны принять решение о дальнейшей эксплуатации здания.

