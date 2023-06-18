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Обрушение гостиницы в Хайфе, постояльцы эвакуированы
18.06.2023 15:52 Аркадий Бочаровский

Обрушение гостиницы в Хайфе, постояльцы эвакуированы

Некоторое время назад в колл-центр 102 поступило сообщение об обрушении потолка в здании на улице Ха-Шахаф в районе Бат Галим, Хайфа, которое используется в качестве гостиницы. 

Команда пожарных поднялась на второй этаж трехэтажного здания, они увидели остатки осыпавшегося бетона, идущие с потолка сверху, но деревянные перегородки предотвратили немедленное обрушение конструкции. 

Сейчас, по рекомендации пожарных, полиция Израиля эвакуировала людей из здания, а представители инженерных служб муниципалитета Хайфы должны принять решение о дальнейшей эксплуатации здания.
 

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