Обрушение дома в Иордании: найдено последнее тело
Число жертв обрушения жилого дома в одном из старейших районов Аммана возросло до 14.
Спасатели извлекли последнее тело из-под обломков.
Поисковые работы прекратились через четыре дня после трагедии.
"В субботу спасательным командам удалось извлечь тело одного погибшего, число жертв в настоящее время составляет 14 человек", — сказал представитель общественной безопасности Амер аль-Сартави.
По предварительным данным, тело принадлежит женщине.
Это означает, что все пропавшие без вести были найдены.
Государственный прокурор Иордании распорядился об аресте трех человек, в том числе, управляющего, а также еще двоих, участвовавших в ремонтных работах.