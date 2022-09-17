



Обрушение дома в Иордании: найдено последнее тело

Число жертв обрушения жилого дома в одном из старейших районов Аммана возросло до 14.

Спасатели извлекли последнее тело из-под обломков.

Поисковые работы прекратились через четыре дня после трагедии.

"В субботу спасательным командам удалось извлечь тело одного погибшего, число жертв в настоящее время составляет 14 человек", — сказал представитель общественной безопасности Амер аль-Сартави.

По предварительным данным, тело принадлежит женщине.

Это означает, что все пропавшие без вести были найдены.

Государственный прокурор Иордании распорядился об аресте трех человек, в том числе, управляющего, а также еще двоих, участвовавших в ремонтных работах.