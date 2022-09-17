Новости » Происшествия
Обрушение дома в Иордании: найдено последнее тело
17.09.2022 12:41 Алина Груднева

Обрушение дома в Иордании: найдено последнее тело

Число жертв обрушения жилого дома в одном из старейших районов Аммана возросло до 14.

 
Спасатели извлекли последнее тело из-под обломков. 
 
Поисковые работы прекратились через четыре дня после трагедии. 
 
"В субботу спасательным командам удалось извлечь тело одного погибшего, число жертв в настоящее время составляет 14 человек", — сказал представитель общественной безопасности Амер аль-Сартави.
 
По предварительным данным, тело принадлежит женщине.
Это означает, что все пропавшие без вести были найдены.
 
Государственный прокурор Иордании распорядился об аресте трех человек, в том числе, управляющего, а также еще двоих, участвовавших в ремонтных работах.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы