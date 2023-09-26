



Обнаженные дипфейковые изображения девочек-подростков шокировали испанцев

Более 20 девушек в Испании сообщили, что получили сгенерированные искусственным интеллектом изображения себя в обнаженном виде.

Вернувшись в школу после летних каникул, более двадцати девочек из Альмендралехо, города на юге Испании, получили на свои мобильные телефоны свои “фотографии” в обнаженном виде.



Никто из них не делал фотографий, которые выглядели совершенно реальными. Изображения были украдены из их аккаунтов в Instagram, изменены с помощью приложения искусственного интеллекта, а затем опубликованы в группах WhatsApp.



На реальных фотографиях подростки были полностью одеты, но приложение сделало наготу совершенно реальной. Самой младшей из девочек всего 11 лет, она еще не учится в старшей школе.



“Монтаж суперреалистичен, это очень тревожит и вызывает настоящее возмущение”, – написала в своем аккаунте в Instagram Мириам Аль Адиб, одна из матерей девочек. “Моя дочь сказала мне с большим отвращением: “Мама, посмотри, что они со мной сделали”.



Другая мать, Фатима Гомес, рассказала, что ее дочь шантажировали. Юноша в социальных сетях попросил у нее денег, а когда она отказалась, прислал ей обнаженное фото.



Матери пожаловались на произошедшее, а Национальная полиция начала расследование и уже выявила нескольких предположительно причастных к этому несовершеннолетних. Некоторые из них – одноклассники девочек. Дело было передано в прокуратуру по делам несовершеннолетних, а мэр города предупредил: “Возможно, это началось как шутка, но последствия гораздо серьезнее и могут иметь серьезные последствия для тех, кто сделал эти фотографии”.



Установлено, что дипфейки, были созданы с помощью приложения ClothOff. Под лозунгом “Разденьте кого угодно, разденьте девушек бесплатно” приложение позволяет пользователям снимать одежду с любого, кто появляется в галерее изображений их телефона. Создание 25 обнаженных изображений стоит 10 евро.



Хотя нагота ненастоящая, матери говорят, что страдания девочек при виде своей фотографии вполне реальны.



“Вы не знаете об ущербе, который вы нанесли этим девочкам, и вы также не знаете о преступлении, которое вы совершили”, – написала Аль Адиб в сообщении, адресованном людям, которые поделились фотографиями.

