



Обнаруженная в московском отеле мумифицированная девушка умерла от передозировки

Стала известна предварительная причина смерти женщины, труп которой нашли в номере московского отеля.



Как сообщили в ГСУ СКР по городу Москве, 3 января в одном из отелей, расположенных по улице Малые Каменщики было обнаружено тело женщины 1988 года рождения без признаков насильственной смерти.



Предварительно ее смерть наступила в результате передозировки запрещенными веществами.



Таганский следственный отдел столицы проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа, добавили в ведомстве.



Ранее «Пятый канал» сообщал, что в отеле был найден труп, который уже начал мумифицироваться. Эксперты сделали вывод, что он мог пролежать в номере не менее двух недель.



Женщина была одета только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги. Прибывшие по вызову полицейские не обнаружили телесных повреждений, следов борьбы и причинения ей насильственной смерти.



Позже стало известно, что женщина приехала из Тюмени в Москву отметить праздники. Ей было 34 года. Никто не забил тревогу по поводу ее исчезновения. Когда постоялица гостиницы не выехала из номера и не сдала ключ на ресепшн, персонал попытался связаться с ней, а затем сотрудник открыл дверь номера при помощи магнитной карты.



Также сообщалось, что в номере обнаружили синтетические наркотики.