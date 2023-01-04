Обнаруженная в московском отеле мумифицированная девушка умерла от передозировки
Стала известна предварительная причина смерти женщины, труп которой нашли в номере московского отеля.
Как сообщили в ГСУ СКР по городу Москве, 3 января в одном из отелей, расположенных по улице Малые Каменщики было обнаружено тело женщины 1988 года рождения без признаков насильственной смерти.
Предварительно ее смерть наступила в результате передозировки запрещенными веществами.
Таганский следственный отдел столицы проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа, добавили в ведомстве.
Ранее «Пятый канал» сообщал, что в отеле был найден труп, который уже начал мумифицироваться. Эксперты сделали вывод, что он мог пролежать в номере не менее двух недель.
Женщина была одета только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги. Прибывшие по вызову полицейские не обнаружили телесных повреждений, следов борьбы и причинения ей насильственной смерти.
Позже стало известно, что женщина приехала из Тюмени в Москву отметить праздники. Ей было 34 года. Никто не забил тревогу по поводу ее исчезновения. Когда постоялица гостиницы не выехала из номера и не сдала ключ на ресепшн, персонал попытался связаться с ней, а затем сотрудник открыл дверь номера при помощи магнитной карты.
Также сообщалось, что в номере обнаружили синтетические наркотики.