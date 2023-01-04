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Обнаруженная в московском отеле мумифицированная девушка умерла от передозировки
04.01.2023 20:39 Аркадий Бочаровский

Обнаруженная в московском отеле мумифицированная девушка умерла от передозировки

Стала известна предварительная причина смерти женщины, труп которой нашли в номере московского отеля.

Как сообщили в ГСУ СКР по городу Москве, 3 января в одном из отелей, расположенных по улице Малые Каменщики было обнаружено тело женщины 1988 года рождения без признаков насильственной смерти.

Предварительно ее смерть наступила в результате передозировки запрещенными веществами.

Таганский следственный отдел столицы проводит доследственную проверку по факту обнаружения трупа, добавили в ведомстве.

Ранее «Пятый канал» сообщал, что в отеле был найден труп, который уже начал мумифицироваться. Эксперты сделали вывод, что он мог пролежать в номере не менее двух недель.

Женщина была одета только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги. Прибывшие по вызову полицейские не обнаружили телесных повреждений, следов борьбы и причинения ей насильственной смерти.

Позже стало известно, что женщина приехала из Тюмени в Москву отметить праздники. Ей было 34 года. Никто не забил тревогу по поводу ее исчезновения. Когда постоялица гостиницы не выехала из номера и не сдала ключ на ресепшн, персонал попытался связаться с ней, а затем сотрудник открыл дверь номера при помощи магнитной карты.

Также сообщалось, что в номере обнаружили синтетические наркотики.

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