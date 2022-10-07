Обнародованы имена убийц мафиози Бени Шломо
В пятницу, 7 октября, были разрешены к публикации имена убийц мафиози Бени Шломо.
Задержанными оказались Мухаммад Салах, Мойяд Милад и Алаа Салех из района Джуариш в Рамле.
Срок их содержания под стражей продлен до воскресенья. Расследование продолжается.
הותר לפרסום: מוחמד סלאח, מועיאד מילאד ועלא סאלח - כולם משכונת ג'ואריש, הם החשודים בחיסולו של ראש ארגון הפשע בני שלמה. מעצרם הוארך בתחילת השבוע עד ליום ראשון@Itsik_zuarets https://t.co/qhgwU2PumK pic.twitter.com/81YyYBSwrC— כאן חדשות (@kann_news) October 7, 2022
Всего по подозрению в участии в ликвидации Бени Шломо были арестованы четверо подозреваемых.
Ранее появилось новое драматическое видео, на котором запечатлен сам момент убийства.