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Обнародованы имена убийц мафиози Бени Шломо
07.10.2022 11:26 Алина Груднева

Обнародованы имена убийц мафиози Бени Шломо

В пятницу, 7 октября, были разрешены к публикации имена убийц мафиози Бени Шломо.

 
Задержанными оказались Мухаммад Салах, Мойяд Милад и Алаа Салех из района Джуариш в Рамле. 
 
Срок их содержания под стражей продлен до воскресенья. Расследование продолжается.
 
Всего по подозрению в участии в ликвидации Бени Шломо были арестованы четверо подозреваемых. 
 
Ранее появилось новое драматическое видео, на котором запечатлен сам момент убийства. 

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