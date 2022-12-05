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Обманули инвесторов на 15 млн шекелей: арестованы четверо подозреваемых
05.12.2022 09:32 Ольга Белозерова

Обманули инвесторов на 15 млн шекелей: арестованы четверо подозреваемых

Сегодня утром полиция арестовала четырех человек по подозрению в том, что они обманули инвесторов на сумму в 15 миллионов шекелей.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Арестованные подозреваются в том, что создали компанию с целью убедить представителей общественности инвестировать в программы, приносящие прибыль, с использованием цифрового кошелька и торговли виртуальными валютами без лицензии. Также задержанные подозреваются в подделке документов и предоставлении ложных заявлений. 

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