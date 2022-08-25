



Обитатель Джиср аз-Зарка бросал бутылки с моста на шоссе №2



Израильские СМИ сообщают о чрезвычайном инциденте на шоссе №2 в районе Джиср аз-Зарка.



Обитатель деревни, Мухаммед Джарбан, приехал на мост над шоссе и сбрасывал стеклянные бутылки и банки на проезжавшие под мостом машины.



Нескольким машинам причинен материальный ущерб, только чудом никто не пострадал.



Джабран был задержан полицией Джиср аз-Зарка. У него - девять уголовных дел, в том числе одно, по которому он сейчас отбывает условный срок.



Мотивы Джабрана неясны. Он несколько раз менял свои версии и в конце концов остановился на то, что “ничего не помнит”.

