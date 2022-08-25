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Обитатель Джиср аз-Зарка бросал бутылки с моста на шоссе №2
25.08.2022 09:32 Аркадий Бочаровский

Обитатель Джиср аз-Зарка бросал бутылки с моста на шоссе №2


Израильские СМИ сообщают о чрезвычайном инциденте на шоссе №2 в районе Джиср аз-Зарка.

Обитатель деревни, Мухаммед Джарбан, приехал на мост над шоссе и сбрасывал стеклянные бутылки и банки на проезжавшие под мостом машины.

Нескольким машинам причинен материальный ущерб, только чудом никто не пострадал.

Джабран был задержан полицией Джиср аз-Зарка. У него - девять уголовных дел, в том числе одно, по которому он сейчас отбывает условный срок.

Мотивы Джабрана неясны. Он несколько раз менял свои версии и в конце концов остановился на то, что “ничего не помнит”.
 

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