



Обезьяна напала на мисс Перу во время фотосессии

То, что пережила перуанская модель, показывает, насколько опасными могут быть эти животные. Клип, сразу ставший вирусным, показывает макаку , пытающуюся стянуть с 28-летней мисс Перу Пауле Мансанал топ без бретелек.



Мансанал позировала фотографу рядом с обезьяной в индонезийском городе Убуд, когда макака вдруг попыталась стянуть с нее одежду. Получив отпор от девушки, животное ударило и поцарапало ее.



Лес обезьян Убуда, более известный как Скрытый лес обезьян, является домом для более чем 700 длиннохвостых макак. Большинство обезьян считаются очень дружелюбными, но если их спровоцировать или дразнить едой, они иногда могут укусить или поцарапать. Чаще всего агрессию проявляют самки с маленькими детенышами.



