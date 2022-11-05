Обезьяна-алкоголичка стала угрозой для магазинов со спиртным в Индии
Любящая алкоголь обезьяна из штата Уттар-Прадеш стала угрозой для магазинов со спиртным.
Как сообщает India Times, обезьяна, пристрастившаяся к алкоголю, врывается в винные магазины и ворует алкогольные напитки. В некоторых случаях обезьяна даже выхватывала бутылки из-под спиртного у людей, которые совершают покупки в таких магазинах.
Видео, на котором обезьяна пьет пиво, стало вирусным в соцсетях.
Местны власти предпринимают попытки по поимке этой обезьяны с помощью Департамента лесного хозяйства.
रायबरेली में बंदर का शराब पीने का वीडियो हुआ वायरल जो शराब की दुकान में आने वाले लोगो से शराब छीन लेता है और गटक जाता है। pic.twitter.com/We8qaAY4pi— Anurag Mishra (@AnuragM27306258) October 30, 2022