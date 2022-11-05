



Обезьяна-алкоголичка стала угрозой для магазинов со спиртным в Индии

Любящая алкоголь обезьяна из штата Уттар-Прадеш стала угрозой для магазинов со спиртным.



Как сообщает India Times, обезьяна, пристрастившаяся к алкоголю, врывается в винные магазины и ворует алкогольные напитки. В некоторых случаях обезьяна даже выхватывала бутылки из-под спиртного у людей, которые совершают покупки в таких магазинах.



Видео, на котором обезьяна пьет пиво, стало вирусным в соцсетях.



Местны власти предпринимают попытки по поимке этой обезьяны с помощью Департамента лесного хозяйства.



