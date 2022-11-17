



О краже боеприпасов с базы на Голанах узнали из сообщения полицейской разведки



Расследование гигантской кражи боеприпасов с базы "Цновар" продолжается. Разрешена к публикации информация о том, что один из арестованных из Туба-Зангария также подозревается в том, что ранее бросил бутылку с зажигательной смесью в дом следователя полиции из Северного округа



Инцидент произошел несколько месяцев назад, а остальные подробности расследования об инциденте с кражей запрещены к публикации.



Тренировочный лагерь "Цновар" на Голанских высотах был взломан на прошлой неделе, в ночь с пятницы на субботу, и из него было похищено большое количество боеприпасов. Ночью в бункерах на базе была проведена инвентаризация, и выяснилось, что не хватает около 70 000 патронов калибра 5,56 мм для стрелкового оружия и около 70 гранат.



В субботу вечером полиция арестовала шестерых жителей Туба-Зангария, 20-30 лет, по подозрению в причастности к краже боеприпасов. Полиция сообщила, что сотрудники полиции Северного округа арестовали подозреваемых в лесном массиве недалеко от места совершения кражи.



Арест стал возможным благодаря полученной разведывательной информации той же ночью. Только после получения разведывательной информации был проведен подсчет запасов в бункерах базы, где и была обнаружена недостача боеприпасов.

