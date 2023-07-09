



Нью-Йорк: На еврея напали и ранили отверткой в Краун-Хайтс

По данным Crown Heights Info, еврей, последователь движения "Хабад", подвергся нападению и получил ножевое ранение, когда шел по улице района Краун-Хайтс рано утром в Шаббат.



Согласно отчету местного полицейского управления, инцидент произошел около 2 часов ночи, когда пострадавший, одетый в традиционную еврейскую одежду, шел по Юнион-стрит в сторону Трой-авеню. К нему подошли двое неизвестных и спросили, еврей ли он. Нападавшие использовали отвертку, чтобы нанести ему единственную колото-резаную рану на левой руке.



После инцидента пострадавший вернулся домой и сразу же связался с организацией “Хатцала” – еврейской группой спасения и первой помощи. Пострадавшего быстро доставили в больницу, где его состояние было признано стабильным.



Согласно отчету, в настоящее время власти расследуют инцидент как преступление на почве ненависти, сосредоточив внимание на любых потенциальных предубеждениях, которые могли мотивировать нападавших. В настоящее время о достоверных угрозах сообществу района Краун-Хайтс не известно.

