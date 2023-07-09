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Ножевой теракт в Иерусалиме: Палестинка пыталась убить охранника трамвая
09.07.2023 18:40 Ирина Демьянова

Ножевой теракт в Иерусалиме: Палестинка пыталась убить охранника трамвая

Террористка попыталась ударить ножом охранника на станции легкорельсового транспорта Ammunition Hill в Иерусалиме, недалеко от центрального штаба полиции.

Охранник открыл огонь по террористке и нейтрализовал ее.

На месте работает большой отряд полиции. Одним из первых на место происшествия прибежал комиссар полиции Коби Шабтай, офис которого находится неподалеку.

Охранник сказал Шабтаю, что увидел женщину, входящую и выходящую из трамвая, и спросил ее, не нужна ли ей помощь. Затем женщина полезла в сумку и вытащила нож. Охранник отпрыгнул назад, дважды выстрелил в воздух и приказал женщине бросить нож. Она отказалась, и охранник выстрелил в ее.

 

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