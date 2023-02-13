



Новый сильный шторм приближается к побережью Новой Зеландии

Ураган Габриэль движется к берегам Новой Зеландии. Жители крупнейшего города Окленда и его окрестностей готовятся к сильным дождям, наводнениям и ураганному ветру. Некоторые дома эвакуируются.



Габриэль в настоящее время находится в 200 км к северо-востоку от Окленда и, по прогнозам, приблизится к восточному побережью в течение следующих 24 часов.



Это уже второй ураган, обрушившийся на Окленд и северную часть острова всего за несколько недель. В прошлом месяце в Окленде и прилегающих районах выпало рекордное количество осадков, вызвавших наводнения и унесших жизни четырех человек.



Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс в понедельник объявил о пакете в размере 11,5 млн новозеландских долларов (7,25 млн долларов США) для поддержки людей, пострадавших от наводнения.



В понедельник многие школы и местные органы власти в Окленде и на севере Северного острова были закрыты, и людей просили не выезжать из дома, если это возможно.



Чрезвычайное положение действует в Окленде и как минимум в шести других регионах. В преддверии ожидаемого штормового нагона во вторник утром продолжится эвакуация жителей прибрежных населенных пунктов на восточном побережье.



Электричество отключено для 46 000 домов, сотовая связь в некоторых районах работает с перебоями, деревья повалены, а крыши сорваны.



Работа общественного транспорта нарушена: паромы, автобусы и поезда либо приостановлены, либо ходят по сокращенному графику.



Air New Zealand отменила 509 рейсов и заявила, что полеты возобновятся во вторник, после улучшения погоды.



Метеоролог Метеорологической службы Джорджина Гриффитс сообщила накануне, что в Окленде и на острове Грейт-Барриер могут наблюдаться проливные дожди и штормовой ветер. Пик штормового нагона ожидается около 2 часов ночи по местному времени. Поскольку дожди льют уже несколько недель, есть риск оползней и поверхностных наводнений.