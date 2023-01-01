



Новый год в Израиле начнется с туманов и дождей



Погода на этой неделе в Израиле будет переменчивой. В начале недели будет дуть сильный ветер, возможен туман. В понедельник вернутся дожди, сопровождаемые грозами и наводнениями.



Воскресенье: Преимущественно облачно. В основном на севере страны и в горах центра страны будет дуть сильный восточный ветер. Возможен туман. Температура существенно не изменится. Со второй половины дня на востоке страны возможны небольшие дожди, ночью есть опасение наводнений на востоке.



Понедельник: Частично облачно до облачно. На севере страны, в горах в центре и на севере Негева продолжат дуть сильные восточные ветры. На востоке страны и на юге возможны локальные ливни, сопровождаемые отдельными грозами, есть возможность наводнений в восточных и южных реках. По-прежнему возможен туман. Заметных изменений в температуре не будет.